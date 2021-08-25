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Вена заинтересована в облегчении взаимных поездок граждан Австрии и России

Вена заинтересована в облегчении взаимных поездок граждан Австрии и России - глава МИД.

Глава МИД Австрии заявил, что отношения между ЕС и Россией достигли низшей точки
По словам Александера Шалленберга, такое положение дел не отвечает интересам ни одной из сторон
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