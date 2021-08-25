Пакистан поддержал создание в Афганистане инклюзивного правительства

ДУШАНБЕ, 25 августа. /ТАСС/. Исламабад поддерживает создание инклюзивного правительства в Афганистане с участием представителей всех народов, живущих в стране. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Пакистан является сторонником создания инклюзивного правительства в Афганистане, в котором представители всех народов смогут принять активное участие", - приводит слова Куреши агентство Khovar. Глава МИД Пакистана, который прибыл в Душанбе с рабочим визитом, подчеркнул, что на территории Афганистана проживают различные национальные меньшинства.

Куреши также сообщил, что на встрече с таджикским лидером обсуждалась текущая ситуация в Афганистане и обеспечение региональной безопасности. "Пакистанская сторона представила свою позицию по этому вопросу", - сказал он.

По словам главы МИД Пакистана, изменяющаяся ситуация в Афганистане может в будущем оказать серьезное влияние на соседние страны. Он добавил, что мир и стабильность в Афганистане могут содействовать обеспечению региональной безопасности и необходимо, чтобы все заинтересованные стороны вместе рассматривали будущее этой страны.

Куреши подчеркнул, что он прибыл в Душанбе по особому поручению премьер-министра Пакистана Имрана Хана, чтобы услышать мнение таджикской стороны и рекомендации главы Таджикистан по этим вопросам. "Таджикская сторона представила нам свои опасения по поводу нынешней ситуации в Афганистане, которые я передам премьер-министру", - сказал он. Ранее в среду Куреши также встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.