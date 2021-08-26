В Афганистане прошли переговоры между Фронтом нацсопротивления и талибами

КАИР, 26 августа. /ТАСС/. Первые прямые переговоры между представителями Фронта национального сопротивления и делегацией захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) состоялись в среду. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Абдул Хафиз Мансур, представляющий в группе переговорщиков не подчинившуюся талибам северную провинцию Панджшер.

"Делегация Фронта национального сопротивления провела в городе Чарикар [административный центр провинции Парван] переговоры с представителями "Талибана". Переговоры прошли в хорошей атмосфере. <...> Это первый раз, когда представители двух сторон провели прямой диалог", - указал Мансур, участвовавший прежде в межафганских консультациях в составе делегации правительства Афганистана, свергнутого талибами.

По информации Мансура, делегация радикалов состояла из семи человек, а группа переговорщиков от Фронта национального сопротивления - из 12. "Стороны условились продолжать диалог о мире во избежание вооруженных атак в отношении позиций друг друга", - резюмировал он.

Во вторник, как сообщил афганский телеканал Tolo news, делегация талибов отправилась на переговоры с представителями Панджшера, не признавшего захват "Талибаном" власти в Афганистане. По данным его источников, представители радикалов должны убедить возглавившего сопротивление в Панджшере Ахмада Масуда, сына известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), разрешить имеющиеся у сторон противоречия путем диалога, чтобы избежать в дальнейшем военного столкновения.

Ранее источник ТАСС в провинции информировал, что Масуд отверг предложения делегации талибов во главе с членом политического крыла "Талибана" Анасом Хаккани о мирном урегулировании сложившейся ситуации, посчитав их неприемлемыми. Как сообщалось ранее, Масуд начал переговоры с представителями радикалов о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий.