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Смена власти в Афганистане

Посольство США призвало американцев не ездить в аэропорт Кабула из-за угроз безопасности

В дипмиссии сообщили, что граждане будут получать индивидуальные сообщения об эвакуации

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Посольство США в Афганистане рекомендует соотечественникам не пытаться самостоятельно попасть в аэропорт Кабула без четкого указания со стороны американских властей и немедленно покинуть три входа на объект из-за угроз безопасности. Об этом говорится в уведомлении, размещенном в среду на сайте дипмиссии.

"Из-за наличия угроз безопасности с внешней стороны от входов в аэропорт Кабула мы советуем гражданам США в настоящий момент избегать поездок в аэропорт и не находиться у входов в аэропорт, только если они не получили индивидуальные указания сделать это от представителя правительства США", - подчеркивается в тексте. Отмечается, что американским гражданам "следует немедленно покинуть" три контрольно-пропускных пункта воздушной гавани.

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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