Глава Пентагона обсудил с премьер-министром Израиля проблемы региональной безопасности

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин провел в среду встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, стороны обсудили решение проблем безопасности в Ближневосточном регионе. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Сегодня в Вашингтоне министр обороны [США] Ллойд Остин встретился с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом, чтобы подтвердить свою приверженность стратегическому партнерству и совместному решению проблем региональной безопасности", - указано в сообщении.

Стороны обсудили широкий спектр угроз, в том числе исходящих от ядерной программы Ирана, а также противодействие терроризму и морской агрессии.

Кроме того, первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс встретилась с гендиректором израильского оборонного ведомства Амиром Эшелем. Хикс подтвердила готовность США оказать поддержку в восстановлении израильской системы ПВО "Железный купол".

Глава правительства Израиля Беннет находится с визитом в США. На четверг запланирована его встреча с американским президентом Джо Байденом.