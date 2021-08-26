КНДР осудила США и Южную Корею за проведение совместных учений

СЕУЛ, 26 августа. /ТАСС/. КНДР подвергла Южную Корею и США критике за проведение совместных командно-штабных учений. Об этом говорится в комментарии, размещенном в четверг на портале "Уриминчжоккири", который занимается в основном внешнеполитической пропагандой.

В статье отмечается, что учения, "нацеленные на преднамеренное ухудшение ситуации на Корейском полуострове, являются опасной игрой с огнем в рамках усилий по завершению подготовки к вторжению на Север". Авторы материала утверждают, что Сеул, говоря об оборонительном характере учений, "использовал слегка завуалированный предлог для оправдания своего преступления в сговоре с внешними силами".

Пхеньян традиционно негативно отзывается о проведении южнокорейско-американских маневров, называя их "репетицией вторжения на Север", в то время как Сеул и Вашингтон неизменно указывают на их оборонительный характер.

Республика Корея и США завершили в четверг совместные командно-штабные учения, проводившиеся по сокращенной программе из-за пандемии коронавируса. Они проходили исключительно в формате компьютерного моделирования без полевой фазы.