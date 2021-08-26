В Эстонии началась регистрация кандидатов в президенты

ТАЛЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Регистрация кандидатов на выборы президента Эстонии начинается в четверг и продлится до 28 августа.

Как напоминает портал ERR, выдвинуть кандидата может как минимум 21 депутат 101-местного Рийгикогу (парламента), при этом каждый депутат может поддержать только одного кандидата.

Регистрация в Республиканской избирательной комиссии начинается 26 августа в 9:00 (совпадает с мск) и продлится до 18:00 28 августа. Для регистрации кандидат должен предоставить собственноручно подписанное согласие на регистрацию, подтверждение того, что он является гражданином Эстонии по рождению и соответствует другим установленным в законе требованиям. В воскресенье в 17:00 Республиканская избирательная комиссия соберется на заседание для регистрации кандидатов.

Первый тур выборов президента пройдет в Рийгикогу 30 августа в 13:00. Если избрать нового главу государства парламенту не удастся, будет созвана коллегия выборщиков, в которую входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента).

Ранее партии правящей коалиции поддержали директора Эстонского национального музея Алара Кариса в качестве кандидата на президентский пост. Оппозиционная Консервативная народная партия заявила, что выдвинет собственного кандидата Хенна Пыллуааса.

В настоящее время президентом Эстонии является Керсти Кальюлайд, которая была избрана на этот пост в 2016 году. Она заявляла, что также готова баллотироваться на второй срок.