В ЛНР сообщили о ранении военнослужащего при обстреле со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в четверг пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

"В результате обстрела со стороны противника ранение получил военнослужащий Народной милиции ЛНР", - цитирует сообщение оборонного ведомства республики агентство Луганскинформцентр.

Киевские силовики за прошедшие сутки один раз нарушили режим тишины, обстрелу подверглось село Калиново-Борщеватое. Огонь велся из стрелкового оружия, сообщило ранее представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.