Корабли Индии, США, Японии и Австралии начали совместные маневры в Тихом океане

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 августа. /ТАСС/. Корабли ВМС Индии, Японии, Австралии и США начали в четверг многосторонние маневры "Малабар" в западной части Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Индии на информационном сайте правительства страны.

"ВМС Индии участвуют в морской фазе учений "Малабар-2021" с 26 по 29 августа 2021 года вместе с ВМС США, Морскими силами самообороны Японии и Королевским австралийским военно-морским флотом. <...> В этом году мы проводим 25-е маневры "Малабар", их организуют ВМС США в западной части Тихого океана", - указывается в сообщении.

Индийские ВМС представляют фрегат "Шивалик" и корвет "Кадматт", а также самолет морской разведки и палубные вертолеты, ВМС США - эсминец "Барри", корабли поддержки "Рапаханнок" и "Биг хорн" и самолет морской разведки, Японию - вертолетоносец "Кага", эсминец "Ширануи", миноносец "Марасамэ", а также подлодка и патрульный самолет, Австралию - фрегат "Варрамунга".

Маневры "Малабар" проводились с 1992 года с участием Индии и США. В 2015 году к ним на постоянной основе присоединилась Япония. В 2007 году корабли австралийских ВМС принимали участие в маневрах на разовой основе, сейчас Австралия стала постоянным участником.

Индия направила в начале августа оперативную военно-морскую группу кораблей в Южно-Китайское море и западную часть Тихого океана в двухмесячный поход. Как сообщила тогда пресс-служба ВМС страны, в планах действия этой группы - участие в двусторонних маневрах с кораблями ВМС Вьетнама, Филиппин, Сингапура, Индонезии и Австралии, а также участие вместе с кораблями ВМС Японии, Австралии и США в многосторонних маневрах "Малабар".