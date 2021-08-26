Бельгия свернула эвакуацию из Афганистана в связи с риском терактов

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Бельгия эвакуировала из Афганистана 1,4 тыс. человек и сворачивает операцию в связи с угрозой терактов. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг премьер-министр королевства Александер Де Кроо.

"В среду ситуация [в аэропорту Кабула] резко ухудшилась. Мы получили информацию из американского источника, что есть серьезный риск нападения с использованием бомбы. Вчера вечером все бельгийские группы, работающие в аэропорту, были эвакуированы в Пакистан", - заявил премьер королевства.

Де Кроо сообщил, что за время эвакуации бельгийцы вывезли из Афганистана 1,4 тыс. человек, в том числе 300 детей граждан Нидерландов и Люксембурга. "Всего мы осуществили 23 полета из Кабула в Исламабад", - отметил Де Кроо.

Как сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источник в американской администрации, президент США Джо Байден на чрезвычайном виртуальном саммите Группы семи (G7) во вторник предупредил, что продление сроков эвакуации из Афганистана грозит совершением терактов на территории республики. О высоком риске террористической атаки заявил в четверг и замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, о том же сообщил журналистам и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На саммите G7 европейские страны требовали от США продлить сроки удержания американскими военными аэропорта Кабула после 31 августа, чтобы обеспечить эвакуацию максимального числа людей. Однако после сообщений об угрозах терактов они начали активно сворачивать собственные эвакуационные операции.

4 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого запрещенное в РФ движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и.о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств. 25 августа Минобороны России сообщило, что по поручению главы государства Владимира Путина ведомство организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации.