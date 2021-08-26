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Южная Корея вызвала японского дипломата из-за планов по сбросу воды с "Фукусимы-1"

Сеул призвал Токио к сотрудничеству в области создания двустороннего консультативного органа по этому вопросу

СЕУЛ, 26 августа. /ТАСС/. МИД Южной Кореи вызвал сотрудника посольства Японии, чтобы выразить протест против планов сброса воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Республики Корея.

"Генеральный директор Департамента по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и научного сотрудничества подчеркнул важность проведения надлежащих консультаций по поводу планируемого сброса загрязненной воды, а также честного предоставления информации", - приводит агентство фрагмент сообщения МИД.

Южная Корея призвала японскую сторону к сотрудничеству в области создания двустороннего консультативного органа по этому вопросу.

25 августа Япония представила предварительный план строительства подводного тоннеля для сброса очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. По данным правительства Японии, вода в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

Ранее ряд соседних с Японией стран, включая Южную Корею, выразил свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС "Фукусима-1".

Теги
ЯпонияРеспублика Корея
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