Страны ОДКБ заявили о приверженности ядерному разоружению и нераспространению ОМУ

НУР-СУЛТАН, 26 августа. /ТАСС/. Государства - участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) привержены усилиям в сфере ядерного разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом говорится в опубликованном в четверг совместном заявлении министров иностранных дел стран ОДКБ, приуроченном к 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона в Казахстане.

"Государства - члены ОДКБ заявляют о твердой приверженности усилиям в сфере ядерного разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения, основанным на неукоснительном соблюдении норм международного права", - цитирует заявление пресс-служба казахстанского МИД.

Из документа также следует, что государства ОДКБ подтверждают свою приверженность поддержанию мира и безопасности, подчеркивают вклад Казахстана, отказавшегося от обладания ядерным оружием, в укрепление режима нераспространения ядерного оружия, поддержание международной безопасности и стабильности.

Кроме того, страны - члены организации признают, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) является неотъемлемым элементом режима ядерного нераспространения, а введенные ядерными державами моратории на ядерные испытания - важной составляющей международных усилий, направленных на недопущение возобновления ядерных испытаний. "Однако они не могут заменить собой юридически обязывающие обязательства, вытекающие из полноценного участия в ДВЗЯИ. В этой связи государства - члены ОДКБ выступают за скорейшее вступление Договора в силу, для чего необходимо присоединение к нему оставшихся восьми стран", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что с момента закрытия Семипалатинского полигона Казахстан проделал большой объем работы по реабилитации его территории и прилегающих районов, а также обеспечению радиационной безопасности и восстановлению окружающей среды. "С 2004 года Российская Федерация, США и Республика Казахстан реализовали ряд совместных проектов на территории полигона, которые внесли значительный вклад в исключение угрозы распространения и укрепление физической безопасности", - подчеркивается в документе.

Семипалатинский испытательный полигон - крупнейший ядерный полигон в мире - был закрыт 29 августа 1991 года. На нем с 1949 по 1989 годы было произведено 458 атмосферных и подземных взрывов. Площадь, затронутая этими ядерными испытаниями, составляет более 300 тысяч кв. км. Более миллиона человек признаны жертвами испытаний. Казахстан при содействии международного сообщества, включая ООН и стран-доноров, на протяжении почти 30 лет ведет борьбу с негативными последствиями деятельности полигона.