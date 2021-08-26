CNN: американская операция по эвакуации из Афганистана закончится в течение 36 часов

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Операция по эвакуации граждан США и местного персонала американского посольства закончится в течение 36 часов. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN н со ссылкой на источник.

"Источник добавил, что осталось еще 36 часов до конца операции по эвакуации [американских граждан], и сейчас внимание сосредоточено на местном персонале американского посольства в Кабуле. По оценкам источника, около 1 800 афганцев из их числа еще не добрались до аэропорта, и у них есть для этого 36 часов", - сообщил телеканал. По его информации, в аэропорт пока еще не прибыли 150 граждан США.

В среду государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что его ведомство поддерживало контакт с 500 американцами, часть из них уже достигла аэропорта, указывает телеканал. Согласно источнику, с 14 августа Вашингтон эвакуировал из Афганистана 4 700 американских граждан. Телеканал CNN добавляет, что было вывезено 1 300 афганцев, работавших в американском посольстве.

По словам источника телеканала, попасть в аэропорт становится все сложнее, почти все пути закрыты. Как поясняет телеканал, "буквально никто не может попасть внутрь без специального сопровождения, даже обладатели специальной визы". Источник CNN также рассказал, что различные группы интересов из американских органов власти лоббируют эвакуацию определенных людей, что мешает проведению всей операции, а она закончится уже в пятницу, подчеркнул он.