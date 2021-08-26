Норвегия заявила, что больше не сможет эвакуировать людей через аэропорт Кабула

ХЕЛЬСИНКИ, 26 августа. /ТАСС/. Норвегия не сможет продолжать эвакуацию людей через аэропорт Кабула, около которого в четверг произошли взрывы. Об этом сообщила телеканалу ТВ-2 глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде.

"Вокруг аэропорта сложилась очень драматическая ситуация, мы самым решительным образом осуждаем атаку против мирных жителей. Во второй половине дня мы разослали информацию гражданам Норвегии, что больше не сможем предложить помощь при выезде", - сказала она.

Всего Норвегия выполнила из Кабула более десяти эвакуационных рейсов, вывезено, по данным норвежской прессы, около тысячи человек.