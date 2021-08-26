Мишель Барнье заявил о намерении баллотироваться в президенты Франции

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Представитель правоцентристской партии "Республиканцы" Мишель Барнье намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах во Франции. Свое заявление Барнье сделал в четверг в интервью телеканалу TF1 и газете Le Figaro. Барнье предстоит сначала победить на первичных выборах кандидата от правоцентристов.

"Я буду кандидатом, потому что хочу стать президентом, который будет уважать французов и заставит других уважать Францию. Мы живем в опасном и нестабильном мире. Наша страна ослаблена, необходимо обеспечить альтернативный подход, чтобы примирить людей, сплотить их и начать согласованные действия", - сказал политик.

Как отметил Барнье, завершив работу в качестве переговорщика по Brexit, он "много обсуждал и слушал, проработал формирование собственной команды и подготовку политического проекта". "Со времен голлизма строительство Евросоюза всегда было важной целью для Франции", - продолжал он. "Однако в отличие от Германии влияние Франции в этой сфере снижается уже 12 лет. Это необходимо исправить", - сказал политик.

По его словам, "необходимо очень многое поменять в Европейском союзе, так как те ошибки, которые совершили Европейская комиссия и руководство стран ЕС, привели к отдалению населения от сообщества, к непониманию его целей, а временами - даже к гневу и недовольству". "В ЕС слишком многое сейчас разрегулировано, многое делается крайне наивно и слишком много бюрократии. А я занимал посты, которые позволили мне осознать, что именно следует менять в ЕС и каким образом этого добиться", - подчеркнул политик.

Барнье отметил важность упорядочения миграционных потоков в ЕС. "Французская и европейская миграционная политика не срабатывает, и это еще мягко сказано", - отметил он, упомянув афганских беженцев.

Он намерен довести уровень военных расходов Франции до 3% от ВВП. Во внутренней сфере политик выступает за широкое обеспечение занятости населения.

Долгий путь

Барнье, которому 70 лет, прошел долгий путь во французской и европейской политике. Он возглавлял МИД Франции в кабинете Жан-Пьера Раффарена с марта 2004 по июнь 2005 года. С февраля 2010 года был еврокомиссаром по внутренней торговле. Известность ему принесла деятельность в качестве главного переговорщика ЕС по Brexit.

Барнье пользовался авторитетом на посту министра сельского хозяйства, с которого он ушел в 2009 году в связи с избранием в Европарламент. В начале политической карьеры входил в состав генерального совета департамента Савойя и парламента Франции. Затем возглавлял министерство по вопросам окружающей среды. В 1997-1999 годах был сенатором, а до марта 2004 года трудился на посту еврокомиссара по региональной политике.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 10 апреля 2022 года. Второй состоится 24 апреля, если никто из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов. Эти президентские выборы станут двенадцатыми в истории Пятой Французской Республики.