В США приспустят флаги в знак скорби о погибших в Кабуле

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Государственные флаги будут приспущены на всей территории США в знак скорби по погибшим в террористической атаке в Кабуле. Об этом объявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Флаги будут приспущены над всеми общественными зданиями и военными базами в округе Колумбия и по всей территории США", - сказала она.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. По последним данным СМИ, погибли не менее 90 человек, включая 12 американских военнослужащих.