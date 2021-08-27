СМИ: на улицах ФРГ появились плакаты с Калининградом и Польшей в составе Германии

ТАСС, 27 августа. Копии листовок 72-летней давности с картами, на которых в состав Германии включены Калининградская область и Польша, были расклеены по улицам города Тетеров (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Об этом сообщила во вторник газета Nord Kurier.

По ее данным, плакаты 1949 года изображают Германию в границах, предшествовавших Второй мировой войне. Как сообщила Nord Kurier, плакаты являются частью предвыборной кампании блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Представитель ХДС опроверг принадлежность плакатов их партии и заявил, что блок не одобрял эти листовки, которые "должны быть убраны". Участковые избирательные комиссии в регионе попросили проверить, возможно ли просмотреть и снять плакаты при помощи регулирующих органов.

Парламентские выборы состоятся в ФРГ 26 сентября. Победившая партия получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. От партии "Союз-90"/"зеленые" на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - Армин Лашет, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Олаф Шольц. Действующая глава правительства Ангела Меркель свою кандидатуру в очередной раз выдвигать не стала. Вероятнее всего, ни одна партия не получит абсолютного большинства. Это значит, что потребуется формирование коалиции.