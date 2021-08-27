СМИ: трое военнослужащих Пакистана погибли при взрыве мины на юго-западе страны

ИСЛАМАБАД, 27 августа. /ТАСС/. По меньшей мере трое военнослужащих Пакистана погибли, трое ранены при подрыве автомобиля на мине в юго-западной провинции Белуджистан.

Как сообщает в пятницу газета Dawn, инцидент произошел в районе Зиарат во время выполнения военнослужащими операции по освобождению заложников, захваченных террористами. От взрыва майор пакистанской армии и двое солдат погибли на месте, раненые доставлены в госпиталь.

Обстановка в Белуджистане обострилась в последние месяцы в результате активизации националистических и сепаратистских группировок.

В августе при подрыве автомобиля на установленном экстремистами самодельном фугасе в районе Гичик погиб офицер ВС Пакистана. Шесть человек, в том числе гражданин Китая, были убиты в результате нападения террориста-смертника в портовом городе Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайского глобального проекта "Один пояс - один путь". Ответственность за это преступление взяла на себя так называемая Освободительная армия Белуджистана. В городе Кветта в этом месяце террористы устроили взрыв у одной из гостиниц, в результате которого погибли шесть мирных жителей.

Власти Белуджистана вынуждены усиливать меры безопасности в крупнейших городах провинции и на объектах, где работают специалисты из Китая.