Порошенко назвал команду Зеленского "зелеными дилетантами"

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал самой большой ошибкой своего пребывания на посту главы государства кадровые просчеты, но уверен, что его команда "выглядит очень прилично" на фоне дилетантов, работающих в окружении действующего президента Владимира Зеленского.

"Просчеты в кадровой политике. Короткая скамейка запасных и ограниченный финансовый ресурс для рекрутинга, корыстолюбие одних и нарциссизм других. Наконец, сложный механизм согласования кандидатур в рамках коалиции", - пояснил он свои ошибки в пятницу в комментарии изданию "Украинская правда". Однако, как считает Порошенко, в целом его команда нашла или вырастила яркую плеяду талантливых управленцев в различных сферах, которые "еще пригодятся стране".

В то же время бывший президент полагает, что его команда "выглядит очень прилично на фоне зеленых дилетантов" (команды Зеленского, использующей в своей символике зеленый цвет). "За два года "зеленые" полностью разрушили реформу государственной службы", воплощенную предшественниками на средства западных партнеров, и "не провели ни одного честного и прозрачного конкурса", посетовал Порошенко. Он обратил внимание на то, что за два года после парламентских выборов 2019 года фигурантом громкого скандала стал каждый пятый депутат президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде, которая сформировала монобольшинство.

Порошенко был президентом Украины в 2014-2019 годах. Со времени предвыборной кампании 2019 года он находится в противостоянии с Зеленским, который вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Зеленский, боровшийся за пост президента во втором туре, обошел бывшего украинского лидера, набрав более 73,2% голосов. У Порошенко была поддержка почти в три раза меньше. Следующие выборы президента Украины запланированы на 2024 год.