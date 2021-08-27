Западные партнеры поддержали Вильнюс в связи с давлением Китая на Литву по Тайваню

ВИЛЬНЮС, 27 августа. /ТАСС/. Представители парламентов ряда европейских стран и США выразили поддержку Литве в связи с давлением, которое Пекин оказывает на Вильнюс после решения об открытии в Литве представительства Тайваня. Об этом в пятницу сообщил журналистам председатель комитета Сейма (парламента) балтийской республики по внешней политике Жигимантас Павиленис.

"Председателями парламентских комитетов по внешней политике принято заявление с осуждением политического, дипломатического и экономического давления Китая", - утверждал он. Документ, по данным Павилениса, подписали представители парламентов Великобритании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, США, Франции, Чехии, Швеции, Украины, Эстонии, а также Европарламента.

"Вмешательство в дела страны - члена ЕС и НАТО не является приемлемой практикой. Литва как суверенное государство вправе принимать собственные решения", - приводится Павиленисом подписанный документ. Подписавшие его стороны отметили, что разделяют стремление Литвы строить двусторонние отношения с Китаем, согласовывая их с европейскими и евроатлантическими союзниками.

Конфликтная ситуация между Вильнюсом и Пекином возникла в связи с решением МИД Литвы открыть в стране представительство Тайваня. В связи с этим МИД КНР заявил, что отзывает посла в Литве и просит Вильнюс сделать то же самое. Литва пока решение по отзыву не объявила.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.