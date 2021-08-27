Военные США провели операцию против террористов в провинции Дейр-эз-Зор

БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Вертолеты ВВС США высадили в пятницу десант в населенном пункте Эль-Багуз, который служил форпостом экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщил телеканал Al Ekhbariya, американские военнослужащие взяли штурмом несколько домов, где укрывались террористы, и увели с собой пленников. Вместе с американскими военными в операции приняли участие бойцы курдских формирований "Сил демократической Сирии" (СДС).

Никаких объяснений по поводу проведенной операции в Эль-Багузе со стороны командования возглавляемой США антитеррористической коалиции не последовало.

Высадки десанта на востоке Дейр-эз-Зора были проведены вертолетами ВВС США 22 и 14 августа в поселках Джедид-Акейдат и Эль-Мухаймиде, откуда были вывезены группы пленных в неизвестном направлении.

На восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор находился один из последних форпостов ИГ, который был ликвидирован в марте 2019 года формированиями СДС при поддержке западной коалиции.

Военнослужащие США размещены на девяти базах в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор, они оказывают помощь СДС в борьбе с бандами ИГ, которые активизировались в последнее время на северо-востоке Сирии.