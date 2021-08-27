В МИД Армении заявили, что перекрытие дороги в Иран подрывает усилия по установлению мира

ЕРЕВАН, 27 августа. /ТАСС/. Ереван считает, что перекрытие азербайджанскими ВС двух участков межгосударственной дороги, которая связывает Армению с Ираном, подрывает усилия армянских властей по установлению мира в регионе. Как в пятницу сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, об этом на встрече с послом РФ Сергеем Копыркиным заявил глава МИД Арарат Мирзоян.

"Касаясь недавних провокаций со стороны Азербайджана, в том числе закрытия автодороги Горис - Капан, Арарат Мирзоян подчеркнул, что азербайджанская сторона подрывает усилия Армении по разрядке ситуации и установлению мира в регионе. Глава МИД также выразил удовлетворение усилиями России, направленными на реализацию договоренностей, которые предусмотрены трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года", - отмечается в сообщении.

Арарат Мирзоян отметил, что "Армения и в дальнейшем будет углублять, расширять союзнические отношения с Россией по всем направлениям межгосударственной повестки дня, что также зафиксировано в программе правительства".

В четверг Служба национальной безопасности Армении заявила, что азербайджанские войска в среду вечером перекрыли участок межгосударственной дороги Горис - Капан. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что эти действия противоречат договоренностям между Арменией, Азербайджаном и Россией.

По итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана под контроль Баку были переданы семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, кроме Лачинского коридора, который связывает Армению и Карабах. Участки Кармракар - Шурнух и Горис - Воротан межгосударственной дороги, связывающей Армению с Ираном, также перешли Азербайджану, однако там был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.