Двое британцев погибли в результате теракта возле аэропорта Кабула

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Двое подданных Великобритании погибли, еще двое пострадали в результате теракта, совершенного в четверг рядом с аэропортом Кабула. Как говорится в распространенном в пятницу заявлении главы МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба, среди погибших есть также ребенок британского подданного, однако информация о его гражданстве не приводится.

"Я с огромной печалью узнал, что двое британцев и ребенок другого британского подданного были убиты в результате вчерашнего теракта. Еще двое [британцев] пострадали", - отметил глава внешнеполитического ведомства Великобритании.