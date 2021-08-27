Три судьи Верховного суда Украины подали в отставку

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Судьи Верховного суда Украины Владимир Британчук, Василий Огурецкий и Николай Гусак подали в отставку по собственному желанию. Об этом сообщается в обнародованных в пятницу повестках дня заседаний Высшего совета правосудия (ВСП) страны.

"Рассмотрение материалов об освобождении судей (Владимира Британчука, Василия Огурецкого и Николая Гусака) от должностей в связи с подачей заявления об отставке", - говорится в повестках дня заседаний ВСП, запланированных на 31 августа, 2 и 7 сентября.

Британчук и Огурецкий являются судьями Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, Гусак - судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда.

По данным украинского издания "Зеркало недели", в ближайшее время может последовать отставка еще ряда судей Верховного суда. Украинские СМИ связывают эти события с ролью инстанции в делах по оспариванию последних санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против оппозиционных политиков и телеканалов, а также с решением о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого судьей.

По данным источников украинского издания "Страна" в судейских кругах, отставки связаны с тем, что на судей осуществляется беспрецедентное давление со стороны офиса президента с требованием не удовлетворять иски по оспариванию санкций СНБО, которые сейчас массово поступают в Верховный суд от попавших под санкции граждан Украины. Утверждается, что среди судей говорят, что незаконность санкций СНБО против украинских граждан очевидна. Однако многие судьи боятся идти против воли президента и при этом не хотят подрывать свою репутацию, вынося заведомо незаконные решения в пользу Зеленского, подтверждая его санкции, поэтому и уходят в отставку.

14 июля Верховный суд признал противозаконным указ президента Владимира Зеленского, который отменяет назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту вынесения 14 июля 2021 года коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда решения в пользу Тупицкого, который оспаривал указ президента о своем увольнении.