СМИ: убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу после 53 лет тюрьмы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Комиссия по досрочному освобождению штата Калифорния в пятницу удовлетворила ходатайство убийцы сенатора Роберта Кеннеди, иорданца Сирхана Сирхана о досрочном освобождении из тюрьмы. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Комиссия пришла к выводу, что заключенный больше не представляет угрозы для общества.

Итоговое решение об освобождении 77-летнего Сирхана будет принято в течение 90 дней полным составом комиссии, затем оно будет направлено губернатору штата Гэвину Ньюсому. В течение 30 дней он должен будет утвердить или отклонить вердикт комиссии.

Сирхан Сирхан застрелил сенатора Кеннеди 5 июня 1968 года, буквально через несколько мгновений после того, как тот выиграл в Калифорнии первичные выборы на пост кандидата в президенты от Демократической партии. По словам убийцы, он сделал это в отместку за поддержку Кеннеди поставок американских военных самолетов Израилю.

За совершенное преступление Сирхан был первоначально приговорен к смерти в газовой камере. Однако в связи с тем, что в тот год Верховный суд США признал смертную казнь противоречащей конституции страны, Сирхан был приговорен к тюремному заключению.

Начиная с 1975 года Сирхан неоднократно обращался к властям с ходатайством о досрочном освобождении, но оно неизменно отклонялось.