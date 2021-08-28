Минобороны Китая назвало провокацией проход кораблей ВМС США в Тайваньском проливе

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй в субботу назвал провокацией проход двух кораблей США через Тайваньский пролив и выразил протест американской стороне.

"США неоднократно совершали подобные провокационные действия весьма дурного характера, что в полной мере свидетельствует о том, что США являются самым главным подрывником мира и стабильности в Тайваньском проливе, создающим самые высокие риски в области безопасности в этой акватории. Выражаем в этой связи решительный протест и резко осуждаем такие действия", - говорится в заявлении представителя оборонного ведомства.

Тань Кэфэй отметил, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. "Требуем от американской стороны четко уяснить ситуацию и прекратить провокации", - продолжил он. "Вооруженные силы Китая поддерживают боеготовность и способны в любой момент выступить на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул он.

Эсминец ВМС "Кидд" и катер Береговой охраны США "Манро" в пятницу прошли через Тайваньский пролив. Как отмечается в заявлении ВМС США, проход был совершен в международных водах.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.