Националисты провели акцию протеста в Киеве

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Украинская националистическая партия "Свобода" провела в субботу акцию в центре Киева, выдвинув требования к президенту страны Владимиру Зеленскому в преддверии его визита в США.

В ходе мероприятия, в котором участвовали около 300 человек, националисты прошли маршем по Крещатику и провели пикет на улице Лютеранской рядом с президентским офисом, сообщило издание "Страна". Правоохранители не позволили радикалам подойти ближе к зданию канцелярии главы государства.

Сторонники "Свободы" выкрикивали антироссийские лозунги, скандировали "Требование нации - нет капитуляции". Они перечислили требования, которые Зеленский, по их мнению, должен довести до руководства США. Организаторы, в частности, заявили, что Украина должна отказаться от реализации минских соглашений, от имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, а также от предоставления особого статуса Донбассу и от проведения выборов на неподконтрольных территориях. Кроме того, националисты настаивают на том, что США "должны выполнить гарантии по защите Украины в рамках Будапештского меморандума", согласно которому Киев отказался от ядерного оружия. Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена запланирована на 31 августа.

По итогам выборов в Верховную раду в октябре 2014 года партия "Свобода" набрала 4,71% голосов и не смогла преодолеть проходной барьер в 5%, однако по мажоритарным округам избрались семь членов партии. На выборах в Раду в июле 2019 года "Свобода" получила еще меньшую поддержку - 2,15%, оставшись без депутатских мандатов.