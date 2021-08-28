Талибы назначили нового и.о. министра высшего образования в Афганистане

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) назначило Абдул Баки Хаккани исполняющим обязанности министра высшего образования страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Twitter на странице "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание радикалов).

"Состоялось назначение шейха Абдул Баки Хаккани исполняющим обязанности главы министерства высшего образования", - указано в заявлении.

Во время нахождения талибов у власти в Афганистане в 1996-2001 годах Хаккани был губернатором провинций Хост и Пактика, а также занимал должность вице-министра по информации и культуре.

24 августа комиссия по вопросам образования "Исламского эмирата Афганистан" приняла постановление, согласно которому занятия в школах с первого по шестой класс возобновятся с 28 августа. После этого будет организовано возвращение за парты школьников более старших ступеней, а затем свои двери для студентов вновь распахнут высшие учебные заведения и техникумы.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.

Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.