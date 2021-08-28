В ДНР сообщили о ранении двух детей в ходе обстрела вооруженными формированиями Киева

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Двое детей получили ранения в результате обстрела Донецкой народной республики (ДНР) в Горловке вооруженными формированиями Киева, сообщает в субботу Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

"В результате обстрела по адресу: улица Чайковского, 16, пострадали двое детей - девочка семи лет получила контузию, а мальчик 10 лет - осколочное ранение лопатки. Раненые доставлены в городскую больницу №2", - говорится в сообщении.

В субботу сообщалось, что армия Украины с начала текущих суток пять раз обстреляла территорию ДНР, подразделения Народной милиции были вынуждены открывать ответный огонь, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о допмерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть потери. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом договоренностей.