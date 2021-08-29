Президент Ирана назначил Мохаммада Эслами главой ведомства, отвечающего за атомную энергию

ТЕГЕРАН, 29 августа. /ТАСС/. Президент исламской республики Эбрахим Раиси назначил Мохаммада Эслами главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

"Раиси назначил Эслами вице-президентом страны и руководителем ОАЭИ", - говорится в тексте.

Эслами являлся министром дорог и городского развития в администрации предыдущего президента Хасана Роухани. Кроме того, он обладает большим опытом работы в правительственных организациях и госкорпорациях, а также занимал должность губернатора провинции Мазандеран.

Ранее ОАЭИ возглавлял Али Акбар Салехи, который работал на этом посту с 2013 года.