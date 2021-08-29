Reuters: США нанесли удар по территории Кабула

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Военные США в воскресенье нанесли удар по лицам, которые, по сведениям американской стороны, являлись боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам двух его источников из числа официальных лиц США, американская сторона получила данные о связях указанных лиц с ИГ. Пентагон пока не прокомментировал поступающую информацию.

Ранее афганские СМИ сообщили, что ракетный удар пришелся на один из жилых домов. По меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения.