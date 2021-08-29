Группа украинских политиков призвала Байдена изменить подход к "Северному потоку - 2"

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Группа украинских политических и общественных деятелей раскритиковала договоренности США и Германии относительно реализации проекта "Северный поток - 2" и призвала американского лидера Джо Байдена изменить подход к данному вопросу. Об этом говорится в адресованном хозяину Белого дома письме, опубликованном на сайте вашингтонского Атлантического совета.

Авторы послания подчеркивают, что "были воодушевлены" победой Байдена на президентских выборах 2020 года в США, поскольку он обещал "быть жестким в отношении России и сделать все для остановки [строительства] трубопровода "Северный поток - 2". "Сегодня эти надежды рухнули из-за решения вашей администрации выступить против санкций и дать зеленый свет "Северному потоку - 2", что позволяет Кремлю завершить его", - отмечается в письме.

"Договоренности между США и Германией, достигнутые вашей администрацией, ставят под угрозу значительный вклад США в трансатлантическую безопасность и трансформацию Украины и не предполагают каких-либо эффективных гарантий в сфере безопасности для стран, которые затрагивает данный проект", - полагают авторы. По их версии, "в случае начала работы "Северного потока - 2" Украина лишится имеющего ключевое значение средства сдерживания растущей агрессии со стороны России".

Авторы послания призывают Байдена "изменить курс и дать ясный сигал президенту Путину относительно того, что Америка поддерживает Украину и все мировое сообщество демократий".

Письмо, в частности, подписали около трех десятков бывших и действующих депутатов Верховной рады Украины, экс-чиновники страны, представители общественных организаций.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

США и Германия ранее достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.