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США не примут участие в учениях ВМС Южной Кореи и Великобритании

Учения по отработке участия в гуманитарных миссиях запланированы на 31 августа

СЕУЛ, 30 августа. /ТАСС/. США не будут участвовать в предстоящих совместных военно-морских маневрах Республики Корея и британской ударной авианосной группы. Об этом сообщило в понедельник южнокорейское министерство национальной обороны.

"В ударную группу входят корабли ряда других стран, в том числе США, однако учения будут исключительно двусторонними", - отмечается в сообщении.

Учения по отработке участия в гуманитарных миссиях и оказанию помощи при стихийных бедствиях запланированы на 31 августа в водах Корейского полуострова с участием авианосца Queen Elizabeth.

Queen Elizabeth 22 мая покинул военно-морскую базу ВМС Великобритании в Портсмуте, возглавив 28-недельный поход. Его протяженность составит в общей сложности 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км) с остановками в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре.

Полное водоизмещение Queen Elizabeth составляет 70,6 тыс. тонн, длина - 280 м, ширина - 73 м, максимальная скорость хода - 26 узлов, дальность плавания - до 10 тыс. морских миль (около 19 тыс. км), команда - 679 человек. В авиагруппу входят до 40 истребителей и вертолетов, в том числе до 24 истребителей-бомбардировщиков, до девяти противолодочных вертолетов и пяти вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что планировавшийся изначально заход британского авианосца в порт города Пусан отменен в связи со сложной эпидемической ситуацией в Южной Корее.

Теги
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