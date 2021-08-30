Al Jazeera: одна из выпущенных в сторону аэропорта Кабула ракет попала по его территории

ТАСС, 30 августа. Одна из пяти ракет, выпущенных в понедельник утром в направлении международного аэропорта Кабула, попала на территорию воздушной гавани. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в радикальном движении "Талибан" (запрещено в РФ).

По его сведениям, ракеты были выпущены с севера страны. Какая именно сила выпустила эти ракеты, не уточняется.

Ранее агентство Reuters информировало, что системы противовоздушной обороны (ПВО) США перехватили несколько ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, из которого в настоящее время проводится эвакуацию иностранных граждан и афганцев после захвата талибами власти в стране.