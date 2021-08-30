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Смена власти в Афганистане

СМИ: в Панджшере восстановили интернет и телефонную связь

Доступ к ним ранее был ограничен талибами

КАИР, 30 августа. /ТАСС/. Доступ к сети Интернет и телефонной связи, ограниченный раннее радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), был возобновлен в понедельник в оказывающей сопротивление талибам афганской провинции Панджшер. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести военные силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул.

Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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