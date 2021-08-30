МИД Эстонии заявил, что не выдаст визу российскому дипломату

ТАЛЛИН, 30 августа. /ТАСС/. МИД Эстонии не выдаст визу российскому дипломату в ответ на высылку эстонского дипломата из РФ. Об этом внешнеполитическое ведомство заявило в понедельник.

"Сегодня, 30 августа, Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку нашего дипломата из Российской Федерации", - говорится в распространенном заявлении МИД.

Как заявило ведомство, в дипломатии "принято отвечать на высылку дипломата высылкой дипломата". "В данном случае министерство иностранных дел желает положить конец сложившейся ситуации и надеется, что Российская Федерация воздержится от дальнейшей эскалации ситуации, несмотря на свою асимметричную реакцию", - указывается также в заявлении.

Как утверждает МИД Эстонии, республика заинтересована в хороших и конструктивных отношениях со всеми своими соседями, но полагает, что необходимо было бы наличие "аналогичного желания со стороны России".

Консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был задержан 6 июля. В связи с проведением им деятельности, не совместимой с дипломатическим статусом, он был объявлен персоной нон грата и выехал из России.

В ответ на объявление Лятте персоной нон грата МИД Эстонии без каких-либо оснований объявил о высылке из страны третьего секретаря посольства России в Эстонии. В ответ на недружественные действия эстонской стороны, которая безосновательно выслала из Эстонии российского дипломата, 3 августа МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии в России.