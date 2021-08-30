СМИ: выборы в нижнюю палату парламента Японии запланированы на 17 октября

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Выборы в ключевую нижнюю палату парламента Японии планируется провести 17 октября. Это произойдет непосредственно перед истечением срока полномочий депутатов нынешнего созыва (21 октября), сообщило в понедельник агентство Kyodo.

По сведениям его источников, в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) придерживаются такого сценария и не хотят распускать нижнюю палату досрочно. Именно так проводились практически все выборы в истории японского парламента. В последний раз голосование в связи с истечением срока полномочий депутатов прошло в 1976 году.

Вместе с тем при таком варианте может возникнуть ряд проблем. Если нынешнего премьера Ёсихидэ Сугу не выберут председателем ЛДП на внутрипартийных выборах 29 сентября, полномочия перейдут к его преемнику. Тому в свою очередь нужно будет сформировать новый кабинет. Однако он может не успеть это сделать до 5 октября, когда начинается избирательная кампания перед выборами в нижнюю палату.

Сейчас в нижней палате у ЛДП и партии "Комэйто" устойчивое большинство - 305 из 465 мест. По данным социологических опросов, в последние месяцы на фоне недовольства населения темпами вакцинации и эффективностью мер против коронавируса рейтинг правительства Суги опустился ниже 30%.