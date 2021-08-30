В ООН заявили о необходимости присутствия иностранных наблюдателей на выборах в Ливии

РАБАТ, 30 августа. /ТАСС/. Необходимо присутствие иностранных наблюдателей на предстоящих в декабре 2021 года президентских и парламентских выборах в Ливии. Об этом заявил в понедельник в столице Алжира спецпосланник генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш, который принимает участие в открывшейся министерской встрече стран - соседей Ливии.

"Необходимо присутствие иностранных наблюдателей для обеспечения надлежащего проведения выборов в Ливии", - отметил Кубиш, которого цитирует информационное агентство Algeria Press Service. Он призвал соседние с Ливией страны "назначить наблюдателей для наблюдения за избирательным процессом".

"Правительство Ливии приняло необходимые меры для проведения выборов, но нам нужна правовая база. Депутаты в настоящее время завершают разработку закона о выборах, и у нас остается очень мало времени. Правительство национального единства Ливии выделило необходимый бюджет на проведение выборов, но при этом важно, чтобы как можно скорее была создана законодательная база", - подчеркнул Кубиш.

В мероприятии в Алжире также принимают участие министры иностранных дел Алжира, Египта, Ливии, Нигера, Республики Конго, Судана Туниса, Чада, комиссар по политическим делам, вопросам мира и безопасности Африканского союза (АС) Банколе Адеойе, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт и другие официальные лица.

Участники встречи обсуждают намеченные на декабрь 2021 года президентские и парламентские выборы в Ливии, а также пути обеспечения национального примирения в этой стране.

Обстановка в Ливии

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и Палатой представителей (ПП, избранный парламент) временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники Совместного военного комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

5 февраля патронируемый ООН Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, в задачи которых входит проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны.