В Литву прибыли более 50 польских полицейских для помощи в охране границы

ВИЛЬНЮС, 30 августа. /ТАСС/. Более 50 сотрудников польской полиции прибыли в Литву для оказания помощи коллегам в охране границы от нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, пытающихся проникнуть на территорию балтийской республики из соседней Белоруссии. Об этом в понедельник сообщило МВД Литвы.

"Профессионализм должностных лиц наших стран не вызывает сомнений. Исторически Литва и Польша всегда сотрудничали, не исключение и теперешняя ситуация", - приводятся в сообщении слова главы литовского МВД Агне Билотайте.

В Литву Польша командировала команду из 53 сотрудников полиции. Планируется, что они на протяжении месяца будут участвовать в охране границы с Белоруссией, после чего их сменит новая команда.

Ранее Вильнюс и Варшава обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Согласно данным МВД Польши, с начала августа было зарегистрировано 2 100 попыток нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии. В прошлом году их было 120.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.