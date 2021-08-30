Законодатели США намерены продлить ограничение на сотрудничество с РФ в военной сфере

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Американские законодатели намерены продлить действующее несколько лет ограничение на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны России. Такая инициатива содержится в проекте американского оборонного бюджета на следующий год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом. Его аппарат обнародовал в понедельник текст документа, который стал ответом на бюджетный запрос администрации США, переданный весной на Капитолийский холм.

Проект бюджета в его нынешнем виде предлагает продление на 12 месяцев содержавшегося еще в оборонном бюджете от 2017 финансового года "ограничения на использование средств <...> для двустороннего военного сотрудничества между правительствами США и России до тех пор, пока министр обороны в координации с госсекретарем не представит отчет соответствующим комитетам Конгресса по поводу определенных действий России". Речь идет фактически об ограничении любого взаимодействия между Вашингтоном и Москвой в оборонной сфере до тех пор, пока шефы Пентагона и Госдепартамента не заверят Конгресс в том, что "Российская Федерация прекратила оккупацию части территории Украины", а также перестала предпринимать действия, которые якобы "угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО". Кроме того, американские законодатели настаивают на полной имплементации минских договоренностей и соблюдении режима прекращения огня на юго-востоке Украины.

Одновременно с этим предлагается продлить ограничение на использование бюджетных средств для "выполнения любых действий, в рамках которых признается суверенитет России над Крымом". Вместе с тем проект бюджета предусматривает, что министр обороны США вместе с госсекретарем могут получить разрешение на несоблюдение этих требований при определенных условиях, когда шеф Пентагона придет к выводу, что это "отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", и подаст уведомление соответствующим комитетам Палаты представителей и Сената Конгресса.

Кроме того, министр обороны США совместно с госсекретарем и директором национальной разведки, а также главами других ведомств должен будет подготовить и передать законодателям не позднее 1 апреля 2022 года доклад о "российских операциях по оказанию влияния и кампаниях, которые нацелены на военные альянсы и партнерские связи США".

Проект оборонного бюджета

Смит представил в понедельник свой проект американского оборонного бюджета на следующий год (начинается в стране 1 октября) на сумму $744,2 млрд. При этом весной президент США Джо Байден запрашивал у контролируемого демократами Конгресса на оборонные нужды $752,9 млрд. Объем оборонного бюджета на нынешний финансовый год составляет около $740 млрд.

Комитет Смита рассмотрит проект бюджета на этой неделе. После одобрения документ обсудит Палата представителей полного состава. Сенатский комитет по делам ВС в конце июля представил свою версию проекта оборонного бюджета в объеме $778 млрд, которая отличается от версии Смита, и уже провел ряд слушаний по ее рассмотрению. После того как обе палаты законодательного органа одобрят свои версии проекта бюджета, будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов. Затем обе палаты должны будут проголосовать за единый документ, после чего он отправится президенту на подпись. Весь этот процесс обычно длится до конца осени - начала зимы.