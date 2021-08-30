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Смена власти в Афганистане
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В Пентагоне рассказали о попытках атаки боевиков ИГ против американских сил в Афганистане

Удар, нанесенный 29 августа в Кабуле, серьезно нарушил их планы нападения, отметил глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) предпринимала активные попытки осуществить атаки против американских сил в Афганистане во время операции по эвакуации. Об этом заявил в понедельник глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, выступая перед журналистами по видеосвязи в Пентагоне.

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Его спросили, были ли попытки со стороны ИГ помешать вылету последних самолетов ВС США из Кабула. "Мы знали, что "ИГ в Хорасане" (ответвление ИГ) весьма усердно работает над этим. <...> Мы считаем, что удар, который мы нанесли вчера [в воскресенье] в Кабуле, серьезно нарушил их планы нападения, испортил их замыслы. Я думаю, это была одна из существенных причин, почему они не смогли собраться и напасть на нас, когда мы завершали вывод войск", - отметил генерал.​​​​

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