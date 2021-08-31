СМИ: премьер Японии сменит генсека правящей партии

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен сменить нынешнего генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

По его сведениям, глава правительства проведет перестановки в руководстве ЛДП в преддверии выборов председателя, назначенных на 29 сентября.

Никаи занял должность генсека в 2016 году при предыдущем премьере Синдзо Абэ. Помимо партийных функций, он также отвечал за развитие отношений с Пекином и внес большой вклад в согласование визита председателя КНР Си Цзиньпина в Японию в 2020 году, который в итоге так и не состоялся из-за пандемии коронавируса. Никаи стал рекордсменом по длительности пребывания на посту генсека ЛДП.

Суга занял должность главы кабинета в сентябре прошлого года после внезапной отставки его предшественника Абэ по состоянию здоровья. Пока Суга исполняет обязанности премьер-министра только до сентября текущего года. В случае победы он станет председателем ЛДП на трехлетний срок.

Согласно результатам социологических опросов, в последние месяцы на фоне недовольства населения темпами вакцинации и сомнений по поводу эффективности мер против коронавируса рейтинг правительства Суги опустился ниже 30%.