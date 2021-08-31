Источник: ЕС примет решение о создании собственных сил быстрого реагирования в 2022 году

БРЮССЕЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Евросоюз должен принять решение о возможности создания собственных, независимых от США и НАТО сил быстрого реагирования численностью до 5 тыс. человек к марту 2022 года. Об этом заявил во вторник журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

"В качестве одного из уроков Афганистана страны ЕС обсуждают возможность создания собственных сил быстрого реагирования сообщества численностью до 5 тыс. человек, но для окончания этой дискуссии необходимо набраться терпения. Эта дискуссия ведется в рамках обсуждения [новой европейской концепции по безопасности] "Стратегический компас ЕС". Первый проект этого документа будет представлен в ноябре этого года. Окончательное решение стран ЕС должно быть принято к марту следующего года", - отметил европейский дипломат.

По его словам, вопросы, связанные с подготовкой "Стратегического компаса ЕС", будут обсуждаться 2-3 сентября на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС в Словении.

Источник также отметил, что в перспективе численность военного контингента, выделенного странами сообщества в распоряжение Евросоюза для проведения самостоятельных операций сообщества, может достичь 50 тыс. человек, однако исходная численность обсуждается на уровне 5 тыс.

Дискуссия о создании собственных военных формирований ЕС, подчиненных институтам сообщества и независимых от США, ведется более 70 лет. В разные годы концепции создания таких сил назывались "европейское оборонительное сообщество", "еврокорпус", "боевые группы ЕС", "армия ЕС", теперь обсуждается формирование "сил быстрого реагирования ЕС".

До настоящего времени эти планы ни разу не были доведены до практической реализации, поскольку их блокировали ведущие союзники США в составе Евросоюза, в первую очередь Великобритания. США всегда активно выступали против создания европейских сил, поскольку такая структура неизбежно стала бы конкурирующей для НАТО, и само ее появление привело бы к ослаблению американского влияния в Европе.