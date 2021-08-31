Глава МИД Армении пригласил Лаврова посетить Ереван

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить Армению с визитом в любое удобное время. Об этом глава армянского внешнеполитического ведомства заявил во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой.

"В завершение хотел бы еще раз поблагодарить Сергея Викторовича за теплый прием и конструктивный диалог. Сергей Викторович, ждем вас в Ереване в любое удобное для вас время", - сказал Арарат Мирзоян, обращаясь к Сергею Лаврову.