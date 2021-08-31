Исламская партия Афганистана поддержит будущее правительство независимо от его состава

ТАСС, 31 августа. Исламская партия Афганистана (ИПА) окажет безоговорочную поддержку будущему правительству страны независимо от того, сколько мест в руководящем аппарате будет выделено для ее представителей. Об этом, как сообщило во вторник афганское агентство Pajhwok, заявил бывший премьер-министр, лидер ИПА Гульбеддин Хекматияр.

Экс-премьер подчеркнул, что представители ИПА должны играть ключевую роль в будущем правительстве Афганистана, сославшись на состоявшийся у него разговор с высокопоставленным лидером движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Ранее во вторник завершились переговоры о формировании нового правительства в Афганистане. В ближайшее время будут объявлены итоги консультаций.

Соединенные Штаты 30 августа завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.