В США заявили, что новый пакет военной помощи Украине включает комплексы Javelin

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Новый пакет военной помощи США Украине на сумму $60 млн включает противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил во вторник в Вашингтоне на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Как вам известно, президент [США Джо] Байден одобрил новый [пакет] военной помощи на $60 млн, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и многое другое, чтобы помочь Украине лучше защититься от российской агрессии", - утверждал он. "С 2014 года США выделили более $2,5 млрд на поддержку украинских ВС", - напомнил Остин. Трансляцию из Пентагона вел телеканал C-SPAN.

О том, что Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до $60 млн за счет средств Пентагона, Белый дом сообщил в минувшую пятницу - в преддверии визита Зеленского в Вашингтон. Как ожидается, 1 сентября американский президент примет Зеленского в Белом доме. Это первый визит Зеленского в ранге президента в США, на его согласование ушло более двух лет.

Вашингтон поставляет Киеву вооружения и направляет специалистов для обучения армии. В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, в 2020 году - $300 млн. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа одобрила продажу Киеву летального оружия - Украина начала получать комплексы Javelin.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поставки оружия и военной техники на территорию Украины странами, входящими в Североатлантический альянс (НАТО), могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны военным путем.