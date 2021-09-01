Суга заявил, что досрочный роспуск нижней палаты парламента Японии невозможен

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил в среду журналистам, что в сложившихся условиях досрочный роспуск нижней палаты парламента невозможен.

"Нашим приоритетом остается борьба с коронавирусом, и нынешняя ситуация не позволяет досрочно распустить палату", - подчеркнул он. Руководитель правительства также заявил, что не намерен "переносить на более позднюю дату выборы председателя [правящей в стране] Либерально-демократической партии" (ЛДП).

Выборы главы ЛДП назначены на 29 сентября, полномочия депутатов нижней палаты нынешнего созыва истекают 21 октября. Между тем в последний раз голосование в связи с истечением срока полномочий парламентариев без досрочного роспуска проводилось в Японии в 1976 году.

При этом если Сугу не выберут председателем ЛДП на внутрипартийных выборах, полномочия перейдут к его преемнику. Тому в свою очередь нужно будет сформировать новый кабинет. Однако он может не успеть это сделать до 5 октября, когда начинается избирательная кампания перед выборами в нижнюю палату.

Сейчас в нижней палате у ЛДП и партии "Комэйто" устойчивое большинство - 305 из 465 мест. По данным социологических опросов, в последние месяцы на фоне недовольства населения темпами вакцинации и эффективностью мер против коронавируса рейтинг правительства Суги опустился ниже 30%.