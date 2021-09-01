Премьер Японии 6 сентября проведет перестановки в руководстве правящей партии

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 6 сентября намеревается провести перестановки в руководстве правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), председателем которой является. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что перестановкам будет предшествовать внеочередное совещание руководства партии, которое пройдет 3 сентября. Ранее агентство сообщало, что Суга намеревается сменить, в частности, генерального секретаря Тосихиро Никаи.

Никаи занял должность генсека в 2016 году при предыдущем премьере Синдзо Абэ. Помимо партийных функций, он также отвечал за развитие отношений с Пекином и внес большой вклад в согласование визита председателя КНР Си Цзиньпина в Японию в 2020 году, который в итоге так и не состоялся из-за пандемии коронавируса. Никаи стал рекордсменом по длительности пребывания на посту генсека ЛДП.

Суга занял должность главы кабинета в сентябре прошлого года после внезапной отставки его предшественника Абэ по состоянию здоровья. Пока Суга исполняет обязанности премьер-министра только до сентября текущего года, когда должны пройти выборы нового председателя партии. В случае победы он станет председателем ЛДП на трехлетний срок.

Согласно результатам социологических опросов, в последние месяцы на фоне недовольства населения темпами вакцинации и сомнений по поводу эффективности мер против коронавируса рейтинг правительства Суги опустился ниже 30%.