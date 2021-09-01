Лукашенко назвал "позорным" уход США из Афганистана

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США в Афганистане потерпели фиаско, им фактически пришлось позорно бежать из этой страны.

"Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство", - отметил Лукашенко в беседе с журналистами в среду, его цитирует агентство БелТА.

Лукашенко считает логичным развитие событий, связанных с бегством США из Афганистана. "Еще не было и не будет той силы, которая бы победила Афганистан, поставила на колени. Никогда этого в истории не было", - сказал белорусский президент.

Вместе с тем он считает, что пока рано делать окончательные выводы из афганской проблемы. "Этот хаос, который показывают в аэропорту [Кабула], - это, конечно, грустно. Но не надо возводить это в абсолют и думать, что американцы такие безмозглые", - отметил Лукашенко. "Больше $2 трлн они угрохали на эту войну. $85 млрд, мне вчера [президент Таджикистана Эмомали] Рахмон назвал эту цифру, американцы вложили в создание там оружия, переброску оружия и все это там оставили. Поэтому Кабул Кабулом, суеты было действительно много. Но нам ни в коем случае нельзя на это отвлекаться. Американцы - неглупые люди, и они могут сыграть вдолгую. Самое современное вооружение - зачем оставили?" - заметил Лукашенко.

Он считает что США следовало бы перебросить свои силы в соседние страны - Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и, оставив им свою технику, спокойно покинуть регион. "Никто бы не отказался принять американские войска с техникой. И было бы нормально. Но они же так не сделали. Они могли бы за одну неделю оттуда уйти. Вылетели бы спокойно, без суеты. Но они этот план не приняли", - отметил президент Белоруссии.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.