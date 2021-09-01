СМИ: Берлускони вновь госпитализировали

ТАСС, 1 сентября. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони вновь госпитализирован в Милане. Об этом сообщает в среду телеканал Rainews24 со ссылкой на партийные источники.

По их данным, он проходит обследование. На прошлой неделе Берлускони уже ложился в эту же клинику - "Сан-Раффаэле", его выписали уже на следующий день. Как отмечало агентство ANSA, экс-премьер проходил очередное обследование после перенесенного им почти год назад заболевания COVID-19.

Несколько лет назад Берлускони перенес серьезную операцию на сердце. Он уже несколько раз за последние месяцы попадал в больницу.

29 сентября Берлускони исполнится 85 лет.